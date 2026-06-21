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Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В городе Строитель Яковлевского округа беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал многоквартирный жилой дом, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Об этом сообщил оперативный штаб Брянской области в мессенджере Max.

"В результате детонации в одной квартире загорелся балкон — пожарным расчётом возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и окна", — говорится в сообщении.

Все оперативные службы работают на месте происшествия, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий атаки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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