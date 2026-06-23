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В белгородском поселке при взрыве дрона ранен боец "Орлана"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Поселок Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области атакован украинским дроном, там ранен боец подразделения "Орлан", сообщил оперативный штаб региона.

Пострадавший получил слепое осколочное ранение височной области. Медицинскую помощь ему оказали, от госпитализации он отказался. На месте атаки поврежден микроавтобус.

Алексеевка подверглась ракетному обстрелу. В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, пожар потушили. Также у одного частного дома повреждена кровля.

"В селе Новая Таволжанка в результате атак FPV-дронов выбиты окна, повреждены крыши, фасады, заборы двух частных домов и двух надворных построек. Еще одно домовладение уничтожено огнем. В городе Шебекино дрон атаковал микроавтобус - транспортное средство повреждено. Также посечены остекление и фасад частного дома", - уточняется в сообщении.

В Грайвороне в результате взрывов БПЛА повреждены окна коммерческого объекта и автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Грайворон Новая Таволжанка Шебекино
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