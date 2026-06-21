Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города в воскресенье днем.

"Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя. По состоянию на 11:30 в большинстве районов уже есть свет", - написал он в мессенджере Мах.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя ввели временные поэтапные отключения электрических сетей после атаки БПЛА.