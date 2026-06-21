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Электроснабжение всех потребителей Севастополя восстановлено

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе полностью восстановлено электроснабжение всех потребителей, сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в мессенджере Макс в воскресенье.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе был введен график временного отключения потребления электроэнергии. Позже сообщалось о ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.

Михаил Развожаев Севастополь
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