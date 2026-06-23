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Предъявлены обвинения украинским военным, причастным к удару по автобусу в Брянской области

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российские следователи установили личности пяти украинских военнослужащих, причастных к удару дроном по пассажирскому автобусу в Брянской области 17 июня, им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Следствием установлена причастность к совершению указанного преступления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории", - сказала Петренко во вторник журналистам.

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Кроме этого, отметила она, "установлены непосредственные исполнители теракта, в частности, военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73 морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум".

"В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего гибель людей)", - сказала представитель следствия.

По ее словам, "организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск и последующему избранию меры пресечения в виде заключения под стражу заочно".

Как сообщалось, 17 июня на трассе А240 в Брянской области автобус детско-юношеской спортивной школы №2 белорусского города Речицы был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

В результате атаки, по данным СКР, один пассажир погиб, восемь получили травмы различной степени тяжести, в их числе шестеро несовершеннолетних.

СКР Брянская область ВСУ
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