Один человек погиб и шесть ранены при ударе БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, есть погибший и пострадавшие.

"ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Мах.

В результате, по его данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Пострадавшие госпитализированы.

Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой, добавил глава региона.