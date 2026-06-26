Белоруссия запросила срочный созыв Совбеза ООН из-за атаки на автобус

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия попросила срочно созвать заседание Совбеза ООН в связи с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков. Об этом сообщает "БелТА".

"В связи с террористической атакой на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области Российской Федерации 17 июня Республика Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания Совета", - рассказал Варанков и добавил, что заседание состоится "в самое ближайшее время".

По данным российских властей, 17 июня на трассе А240 в Брянской области двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате атаки, по последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, семь человек, среди которых пятеро детей, получили травмы. Состояние одного из детей врачи оценили как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.