Поиск

Белоруссия запросила срочный созыв Совбеза ООН из-за атаки на автобус

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия попросила срочно созвать заседание Совбеза ООН в связи с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков. Об этом сообщает "БелТА".

"В связи с террористической атакой на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области Российской Федерации 17 июня Республика Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания Совета", - рассказал Варанков и добавил, что заседание состоится "в самое ближайшее время".

По данным российских властей, 17 июня на трассе А240 в Брянской области двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате атаки, по последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, семь человек, среди которых пятеро детей, получили травмы. Состояние одного из детей врачи оценили как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.

Белоруссия МИД ООН Совбез Руслан Варанков Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Lufthansa может остановить эксплуатацию до 40 самолетов из-за нехватки горючего

На Валдае началась встреча Путина и Лукашенко

 На Валдае началась встреча Путина и Лукашенко

Белоруссия запросила срочный созыв Совбеза ООН из-за атаки на автобус

Легкий спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

 Легкий спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

МИД РФ рекомендовал гражданам России не ездить в Молдавию

В Венесуэле число жертв землетрясения выросло до 589

Brent подешевела до $72,89 за баррель

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160

МИД РФ заявил Молдавии протест из-за задержания в аэропорту российских дипкурьеров

Движение судов по Ормузскому проливу продолжается, несмотря на атаку Ирана

 Движение судов по Ормузскому проливу продолжается, несмотря на атаку Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10121 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2836 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов