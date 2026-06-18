МИД Белоруссии вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста из-за атаки на автобус в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ноту протеста в связи с атакой БПЛА на автобус в Брянской области.

"Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий. Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня 2026 года в Брянской области Российской Федерации на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в основном детей", - заявил журналистам в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков.

Он отметил, что Минск решительно осуждает этот "бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания".

Кроме того, Варнаков заявил, что белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности.

По данным российских властей, в минувшую среду на трассе А240 в Брянской области двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

В результате атаки, по последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, семь человек, среди которых пять детей, госпитализированы. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.