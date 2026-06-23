Кремль усматривает в ситуации с Арменией попытку удара по интеграции с участием России

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали ситуацию вокруг Армении попытками нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует Россия.

"Кстати, на примере политических и внешнеэкономических шатаний Армении мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна", - сказал , выступая на "Примаковских чтениях", помощник президента Юрий Ушаков.

При этом, подчеркнул он, насаждается иллюзорное представление о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть.

"Глядя на ситуацию вокруг Украины, понятно к какой трагедии все это может привести", - сказал он.