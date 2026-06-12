Пашинян поздравил Путина с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в послании говорится: "Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации - Дня России. Этот знаменательный праздник олицетворяет ответственность граждан Российской Федерации за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства".

"Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами", - заявил Пашинян.

Премьер Армении пожелал президенту России "благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу России - добра и процветания".

В минувший четверг Пашинян выразил надежду на поздравление президента России Владимира Путина в связи с победой его партии на парламентских выборах 7 июня.

"Ну что, не поздравил. Будем надеяться, что поздравит", - сказал Пашинян на брифинге в четверг.

Он добавил: "Я уже восемь лет работаю с президентом России и знаю, что он рациональный человек, который основывается на фактах и доводах". "Если у них есть опасения, то мы терпеливо постараемся развеять опасения. И продолжим работать. Что означает, если в России не признают выборы. Есть наблюдательная миссия СНГ, в которую входили также наблюдатели из РФ, которая дала свою оценку. Остальное - риторика, которую обсудим", - сказал армянский премьер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно дождаться окончательных официальных результатов выборов. "Вы знаете, что там было много непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки каких-то официальных заключений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поздравит ли Путин Пашиняна.