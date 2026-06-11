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Пашинян заявил о готовности нанести визит в Москву в случае приглашения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов посетить Россию, если его туда пригласят.

"Что касается визита (в Москву - ИФ). По вопросу визита было понимание. Но должно быть приглашение, чтобы я поехал. Когда будет, поеду. Не откажусь от приглашения", - сказал Пашинян в четверг журналистам.

По его словам, все проблемные вопросы с Россией будут урегулированы "в братской, дружеской, спокойной обстановке". "Обсудим все вопросы без споров, без нервов. Поговорим, обсудим и урегулируем те вопросы, которые нуждаются в урегулировании", - сказал Пашинян.

3 июня Пашинян заявил, что планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после парламентских выборов в республике 7 июня. 10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что конкретных договоренностей о встрече президента РФ с Пашиняном на данный момент нет.

"Вы знаете, что ожидается объявление о результатах выборов 14 июня, вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать (результаты - ИФ), там будет пересчет. То есть, это такая достаточно долгая и сложная история", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли уже подготовка к визиту Пашиняна в Россию.

"Потом уже в зависимости от финализации этой выборной истории будем на двустороннем уровне принимать решения (о встрече)", - заявил представитель Кремля.

Армения Никол Пашинян Дмитрий Песков Владимир Путин
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