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Пашинян надеется на поздравление от Путина с победой на парламентских выборах

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на поздравление президента России Владимира Путина в связи с победой его партии на парламентских выборах 7 июня.

"Ну что, не поздравил. Будем надеяться, что поздравит", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в четверг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что важно дождаться окончательных официальных результатов выборов. "Вы знаете, что там было много непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки каких-то официальных заключений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поздравит ли Путин Пашиняна.

Никол Пашинян Дмитрий Песков Армения Владимир Путин
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