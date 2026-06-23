В белгородском поселке в результате удара БПЛА по машине пострадала женщина

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Валуйском округе в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадала женщина, сообщил оперштаб Белгородской области.

Это произошло в поселке Уразово. Пострадавшей помогли врачи Валуйской ЦРБ, у нее акубаротравма, лечиться она будет амбулаторно. У машины разбиты стекла и задняя часть кузова.

В Валуйках обломки сбитого беспилотника повредили остекление магазина.

Поселок Октябрьский в Белгородском округе подвергся атакам FPV-дронов: повреждены гараж, частный дом и два микроавтобуса, один из которых загорелся - возгорание потушено. В селе Ясные Зори дрон ударил по социальному объекту - повреждены окна, фасад и входная группа. Село Орловка атаковано FPV-дроном - перебита линия электропередачи.

В селе Нежеголь Шебекинского округа от атак FPV-дронов различные повреждения зафиксированы у двух автомобилей. Кроме того, посечены окна и фронтон частного дома. В городе Шебекино в результате атаки дрона повреждены автомобиль, крыша и ограждение частного дома.

В Грайвороне взрывом FPV-дрона разбило окна и посекло фасад соцобъекта. Второй дрон атаковал частный дом, там загорелась крыша. Пожар потушили. В доме выбиты окна. В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на территории социального объекта - повреждены остекление и автомобиль.

В поселке Ракитное от удара дрона поврежден объект инфраструктуры. В поселке Пролетарский Ракитянского округа при детонации дрона повреждена линия электропередачи.

В хуторе Вязовской Краснояружского округа дрон атаковал машину и повредил кузов и остекление. В поселке Степное при ударе FPV-дрона перебита газовая труба.

В селе Березовка Борисовского округа при взрыве FPV-дрона пробиты крыши частного дома и надворной постройки. В результате атаки второго дрона поврежден объект инфраструктуры.