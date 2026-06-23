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Минпросвещения подготовило единые региональные учебники истории

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения подготовило единые региональные учебники истории, в том числе для Новороссии и Донбасса, обучение по ним начнется с 1 сентября, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на II Всемирном конгрессе школьных учителей истории.

"Мы буквально на днях завершили работу над региональными учебниками, в том числе едиными учебниками истории Донбасса и Новороссии. И с 1 сентября школьники наших исторических регионов с 5 по 7 класс будут изучать историю Донбасса и Новороссии по учебникам", - сказал он.

Министр заверил зарубежных коллег и партнеров, что Минпросвещения готово передать им учебники, "чтобы вы убедились в том, что учебники объективны, учебники не сеют какую-то вражду".

"Мы с удовольствием вам предоставим их, готовы при необходимости (их) дополнять, расширять", - добавил Кравцов.

Минпросвещения Сергей Кравцов Донбасс Новороссия
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