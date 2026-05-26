Новые учебники по физике, химии и биологии для старших классов поступят в школы в сентябре 2027 г.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Единые учебники по физике, химии, биологии для общего и среднего общего образования, которые создадут Минпросвещения и Российская академия наук, поступят в школы в сентябре 2027 года, сообщил президент РАН Геннадий Красников.

"Предполагается, что учебники для старших классов поступят в школы уже в сентябре 2027 года - по физике, химии и биологии. Остальные - в сентябре 2028 года", - сказал Красников на Общем собрании членов РАН во вторник.

Глава РАН сообщил, что во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина академия приступила к разработке единых школьных учебников и учебных пособий по математике, физике, информатике, химии и биологии. Были сформированы авторские коллективы с участием членов академии. Подготовленные ими учебники должны пройти экспертизу тематических отделений, затем они будут рассмотрены на междисциплинарном совете, чтобы обеспечить согласованность между учебниками по разным предметам. "То есть, чтобы школьники, изучая физику, уже на достаточном уровне владели математикой. Или же, изучая химию - имели представление о физических законах", - пояснил Красников.

Затем учебники пройдут экспертизу ведущих учёных в области детской медицины, психологии. "Мы должны быть уверены в том, что школьники того или иного возраста смогут освоить материал и точно справиться с учебной нагрузкой без ущерба их здоровью. Только после этого начнётся апробация учебников, в том числе, в базовых школах РАН", - сказал президент академии.

Минпросвещения РАН
