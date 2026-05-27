Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана из 120 мероприятий по реализации основ государственной языковой политики, сообщили в пресс-службе правительства в среду.

"В план вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России, а также на продвижение русского языка в мире", - говорится в сообщении.

В частности, первый раздел плана посвящен обеспечению условий для сохранения и развития русского языка. В него вошли инициативы, предполагающие актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка, проведение книжных выставок и просветительских мероприятий, ежегодных студенческих олимпиад по языкознанию и литературоведению, всероссийского тестирования по культуре речи, обучающих онлайн-семинаров для сотрудников СМИ по трудным случаям в современном русском литературном языке, поддержку постановок спектаклей по произведениям русских классиков, создание лабораторий детского и подросткового чтения и подкастов с представителями Союза писателей России.

Как сообщили в пресс-службе, второй раздел плана нацелен на обеспечение условий для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик и других языков народов России. В рамках этой работы будет проведён мониторинг состояния и развития языков народов России, разработана единая методология преподавания государственных языков республик и литературы, написанной на таких языках, во взаимосвязи с единой методологией преподавания русского языка и литературы, создана единая государственная линейка школьных учебников по государственным языкам республик России, сформирована учебно-методическая база для преподавания родных языков в школах.

Кроме того, будут изданы двуязычные русско-национальные словари для школ, разработаны научно обоснованные критерии включения языков народов России в государственный реестр таких языков, подготовлены материалы для Всемирного атласа языков, оказана господдержка выпуску социально значимых проектов и литературы, направленных на сохранение и развитие языков народов России.

Помимо этого, планируется ежегодно проводить форум, посвящённый вопросам языкового многообразия, всероссийские этнодиктанты, всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия, тематические фестивали, конкурсы, конференции, научные проекты и исследования, а также мероприятия, посвящённые юбилейным датам поэтов, писателей и выдающихся деятелей культуры народов России.

В сообщении отмечается, что в третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Среди предложенных инициатив - создание электронных образовательных ресурсов для обучения русскому языку иностранных граждан в России, перевод детской литературы на русском языке на языки народов стран ближнего зарубежья и детской литературы народов мира на русский язык, обеспечение свободного доступа читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки, содействие выступлению русских зарубежных театров в России, повышение уровня владения русским языком иностранных граждан, проживающих в странах СНГ.

Правительство также предусматривает предоставление иностранным специалистам возможности прохождения стажировок в России и получения дополнительного профессионального образования в области изучения и преподавания русского языка и литературы.

Доклад о ходе реализации плана мероприятий будет ежегодно предоставляться в правительство министерством просвещения не позднее 1 апреля, уточнили в пресс-службе.