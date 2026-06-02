Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов переданы в Минпросвещения

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов и системы среднего профессионального образования (СПО) подготовлены и переданы в Минпросвещения РФ, сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

"Учебники для 10-11-х классов, а также для системы среднего профессионального образования подготовлены и переданы в министерство просвещения Российской Федерации. Сейчас они проходят положенные по закону экспертизы", - сказала Ямпольская, выступая на совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России во вторник.

По ее словам, авторские коллективы параллельно ведут работу над линейками учебников для пятых-девятых классов и для начальной школы в тесном взаимодействии с педагогическим сообществом, с родителями и детьми.

"Относительно синхронизации материалов экзаменов и проверочных работ с содержанием учебников. (...) наш Совет уже тоже начал обсуждать этот вопрос с Рособрнадзором пока в том, что касается единого госэкзамена по русскому языку. Единый государственный экзамен и единые государственные учебники с того момента, как они полноценно начнут заходить в школы, обязаны полностью соответствовать друг другу (...). Конкретный план, как этого добиться, уже есть", - заявила Ямпольская.

Кроме того, со следующего года в российские школы начнут возвращаться учебные словари для школьников. "Они будут составлены в полном соответствии с нормативными словарями русского языка, которые утверждаются правительственной комиссией по русскому языку", - сказала советник президента РФ.