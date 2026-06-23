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Минфин ждет скорого рассмотрения законопроекта о криптовалютах в России в думском комитете

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минфин ждет рассмотрения законопроекта № 1194918-8 о регулировании рынка криптовалют в России, который, согласно его тексту, должен заработать с 1 июля, на профильном комитете Госдумы "в ближайшие пару недель", заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на конференции "Цифровые активы в России".

"Законопроект уже в самой высокой стадии готовности. Ожидаем, что в ближайшие пару недель он будет рассмотрен на профильном комитете Госдумы по финансовому рынку и пойдет на рассмотрение в рамках пленарного заседания", - сказал Яковлев.

"Сюрпризов по тексту, я думаю, уже никаких не будет. Очень много дискуссий было проведено, поэтому, наверное, особо на этом акцентироваться я не буду", - добавил он.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в стране цифровых валют, был принят в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.

ЦБ 19 мая сообщал, что рассчитывает на вступление закона в силу 1 июля. Регулятор планировал принять необходимые нормативно-правовые акты в третьем квартале, чтобы в четвертом квартале могли быть уже первые операции с криптовалютами в легальном поле.

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