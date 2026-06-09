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Думский комитет предложил наделить криптообменники функциями налогового агента по НДФЛ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил наделить организации по обмену цифровой валюты (криптообменники) функциями налогового агента при уплате физлицами НДФЛ с операций с криптовалютой.

Отзыв комитета на законопроект (№1222105-8), который синхронизирует нормы Налогового кодекса РФ с будущим регулированием криптовалют, размещен в электронной базе данных парламента. Документ разработан в связке с проектом закона "О цифровой валюте и цифровых правах" (№1194918-8), который правительство внесло в Госдуму 1 апреля 2026 г.

В нынешней редакции проекта (новая ст. 226.3 НК) налоговыми агентами по операциям с цифровой валютой названы только брокеры, доверительные управляющие и цифровые депозитарии - если они выступают источником выплаты дохода физлицу.

При этом, как отмечает комитет, в соответствии со связанным законопроектом "О цифровой валюте и цифровых правах" к организаторам обращения цифровой валюты отнесены и организации по ее обмену. Они могут заключать с резидентами сделки купли-продажи или мены криптовалюты без участия брокера – то есть такие операции остаются вне агентского механизма. Поэтому комитет предложил ко второму чтению обсудить распространение функций налогового агента и на эти организации.

Госдума НДФЛ
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