Поиск

Вложения россиян в связанные с криптовалютами российские инструменты составили 3,8 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Общий объем вложений населения в российские инструменты, привязанные к стоимости криптоактивов, на 1 апреля составил порядка 3,8 млрд рублей, что не создает рисков для финансовой стабильности, говорится в Обзоре финансовой стабильности Банка России за IV квартал 2025 года и I квартал 2026 года.

Таким образом, объем вложений в подобные инструменты за два квартала почти не изменился и остался на уровне начала октября 2025 года, когда он составлял 3,7 млрд рублей,.

Объем облигаций в обращении, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, на 1 апреля составил 4,1 млрд рублей,, из которых 1,7 млрд рублей, (42%) пришлось на население и некоммерческие организации, обслуживающие население.

Объем открытой нетто-позиции около 5,6 тысячи розничных инвесторов в криптовалютных фьючерсных контрактах на начало апреля составлял 1,7 млрд рублей,.

Объем вложений физических лиц, около 3,8 тысячи человек, в криптовалютные цифровые финансовые активы (ЦФА) составил 354 млн рублей. Кроме того, в рамках стратегий автоследования 271 человек инвестировали всего 85,6 млн рублей в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам.

Банк России в конце мая 2025 года сообщил, что финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и ЦФА, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Ключевое условие - такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют. После заявления ЦБ биржи и крупные банки сообщили о запуске или о планах запуска инструментов, привязанных к стоимости криптовалют, в том числе биткойна.

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект № 1194918-8, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют (криптовалют). Первое чтение он прошел 21 апреля. В соответствии с законопроектом, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.

Банк России ЦФА ЦБ РФ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Роль крупнейших экспортеров на валютном рынке РФ из-за изменения структуры расчетов снизилась

"Аэрофлот" отметил рост затрат на топливо за рубежом

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

Цена нефти Brent подросла до $93,01 за баррель

Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке на оборудование ЗАЭС

В Армении сообщили, что поставки газа из России продолжаются
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2414 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9665 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов