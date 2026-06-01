Вложения россиян в связанные с криптовалютами российские инструменты составили 3,8 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Общий объем вложений населения в российские инструменты, привязанные к стоимости криптоактивов, на 1 апреля составил порядка 3,8 млрд рублей, что не создает рисков для финансовой стабильности, говорится в Обзоре финансовой стабильности Банка России за IV квартал 2025 года и I квартал 2026 года.

Таким образом, объем вложений в подобные инструменты за два квартала почти не изменился и остался на уровне начала октября 2025 года, когда он составлял 3,7 млрд рублей,.

Объем облигаций в обращении, доходность которых привязана к стоимости цифровых валют, на 1 апреля составил 4,1 млрд рублей,, из которых 1,7 млрд рублей, (42%) пришлось на население и некоммерческие организации, обслуживающие население.

Объем открытой нетто-позиции около 5,6 тысячи розничных инвесторов в криптовалютных фьючерсных контрактах на начало апреля составлял 1,7 млрд рублей,.

Объем вложений физических лиц, около 3,8 тысячи человек, в криптовалютные цифровые финансовые активы (ЦФА) составил 354 млн рублей. Кроме того, в рамках стратегий автоследования 271 человек инвестировали всего 85,6 млн рублей в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам.

Банк России в конце мая 2025 года сообщил, что финансовые организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и ЦФА, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Ключевое условие - такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют. После заявления ЦБ биржи и крупные банки сообщили о запуске или о планах запуска инструментов, привязанных к стоимости криптовалют, в том числе биткойна.

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект № 1194918-8, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют (криптовалют). Первое чтение он прошел 21 апреля. В соответствии с законопроектом, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.