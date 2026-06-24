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В Белгородской области от атак БПЛА пострадали двое

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Несколько муниципалитетов Белгородской области подверглись новым ударам украинских дронов, есть пострадавшие, сообщает оперативный штаб региона.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены остекление, крыша и стена частного дома", - говорится в сообщении.

В Шебекине дрон ударил по грузовику, осколочное ранение голени получил один мужчина. Бойцы "Орлана" доставили его в Шебекинскую ЦРБ, госпитализация ему не потребовалась. Повреждена кабина грузовика.

В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии - повреждения получили три грузовых автомобиля.

В Грайвороне в результате взрыва FPV-дрона поврежден кузов автомобиля. Второй дрон атаковал коммерческий объект - посечены фасад и входная группа. В селе Дорогощь Грайворонского округа от ударов дронов повреждены трактор, окна частного дома и сожжена спецтехника.

В селе Берёзовка Борисовского округа в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. В поселке Борисовка FPV-дрон нанес удар по машине, она повреждена. В селе Никитское при детонации FPV-дрона разбиты окна социального объекта, частного домовладения и поврежден автомобиль.

В селе Солдатское Ракитянского округа дрон сдетонировал о землю - повреждены кровля, забор частного дома и остекление надворной постройки. Вследствие удара второго FPV-дрона посечена кабина грузового автомобиля.

Поселок Томаровка Яковлевского округа подвергся атаке беспилотника - поврежден инфраструктурный объект.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Борисовский округ Шебекинский округ
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