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Путин усмотрел в обращении Зеленского к Москве конфликтный потеницал

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Обращение, направленное президентом Украины Владимиром Зеленским в адрес Москвы, не создает основы для переговоров, оно, наоборот, создает конфликтный потенциал, заявил выпускникам военных вузов президент России Владимир Путин.

"Нет, такие обращения не создают предпосылок (для переговоров, - "ИФ"). Они к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал", - сказал он, отвечая на вопрос, создает ли направленное ему Зеленским обращение какую-то базу для переговоров.

Путин добавил, что "они (в Киеве. - ИФ) постоянно говорят, что хотят личной встречи: мы хотим личной встречи, а через три дня удар по Старобельску". "Как это понимать? Какие же это предпосылки для личных встреч и переговоров", - подчеркнул президент.

Владимир Путин Украина Владимир Зеленский
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