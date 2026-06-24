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В Подмосковье задержали 15-летнего подозреваемого в поджоге

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В московском регионе задержан 15-летний школьник, в отношении которого возбуждено уголовное дело о поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожных путях, сообщил СКР. Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК (теракт) и избрана неназванная мера пресечения.

"Следствием установлено, что в июне 2026 года обвиняемый, находясь вблизи остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках", - сообщает СКР.

В МВД уточнили, что подросток в одном из сервисов знакомств интернет-мессенджера вступил в переписку с девушкой, которая убедила отправить ей координаты геолокации. "Затем поступил звонок от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов, он угрожал уголовной ответственностью за содействие в подготовке теракта и убедил юношу выполнить ряд заданий, чтобы ее избежать", - сообщили в ведомстве.

Подмосковье МВД СКР Мичуринец
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