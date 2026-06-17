В Воронежской области 16-летний подросток получил 7 лет за подготовку теракта

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал 16-летнего подростка из города Лиски виновным в подготовке подрыва автомобиля российского военного по заданию украинских спецслужб, сообщили управление СКР по Воронежской области и прокуратура региона.

Следствие и суд установили, что в мае 2025 года подросток, переписываясь в одном из мессенджеров с сотрудниками спецслужб Украины, вступил с ними в сговор и согласился за денежное вознаграждение совершить теракт, взорвав автомобиль военнослужащего. Два месяца он в Воронеже с соблюдением мер конспирации следил за этой машиной, ее фотографировал и передавал сведения кураторам, сказано в пресс-релизе СК. За выполнение этих заданий ему не раз переводили криптовалюту, общая сумма составила около 29 тысяч рублей.

"В последующем несовершеннолетний, действуя по указанию кураторов, изъял из расположенного на территории города Лиски тайника взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство, предназначавшиеся для совершения террористического акта. Однако преступный умысел не был доведен до конца ввиду задержания подростка сотрудниками регионального управления ФСБ", - сообщили в СК.

Суд назначил ему семь лет в воспитательной колонии, признав виновным по по ч.1 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой) и ч.4 ст.222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой с использованием Интернета).

В отношении неустановленных сотрудников украинских спецслужб, контактировавших с подростком, расследование продолжается.