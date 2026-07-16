Поиск

В Курске 15-летний подросток стал фигурантом дела о терроризме

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетний подросток из Курска стал фигурантом уголовного дела о подготовке к участию в террористической организации, сообщил региональный глав СКР.

По версии следствия, в мае 2026 года он, придерживаясь идеологии террористической организации, деятельность которой запрещена в России Верховным судом вступил в переписку с неустановленным лицом, действующим от имени этой организации. В ходе общения подросток заявил о своем желании и готовности осуществлять совместную деятельность с террористической организацией.

Подозреваемый задержан. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст.30, ч. 2 ст.205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Следствие попросит суд его арестовать.

СКР Курск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство предложило год выплачивать демпфер по средним дистиллятам

Число нейтрализованных на подлете к Москве БПЛА достигло десяти

Бензин в Крыму поступит в свободную продажу в четверг на 41 АЗС

Жертвами артобстрела брянского поселка стала девочка-подросток и ее бабушка

В Ярославской области в результате атаки БПЛА есть погибший и 4 раненых

На Транссибе в Пермском крае сошли с рельсов шесть вагонов с глиноземом

Пять человек, в том числе двое детей, ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

Трамп поручил торгпреду США ввести 25-процентную пошлину на импорт из Бразилии

Фондовые индексы США выросли на статданных и корпоративной отчетности

 Фондовые индексы США выросли на статданных и корпоративной отчетности

Движение перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10552 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3162 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов