В Курске 15-летний подросток стал фигурантом дела о терроризме

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцатилетний подросток из Курска стал фигурантом уголовного дела о подготовке к участию в террористической организации, сообщил региональный глав СКР.

По версии следствия, в мае 2026 года он, придерживаясь идеологии террористической организации, деятельность которой запрещена в России Верховным судом вступил в переписку с неустановленным лицом, действующим от имени этой организации. В ходе общения подросток заявил о своем желании и готовности осуществлять совместную деятельность с террористической организацией.

Подозреваемый задержан. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст.30, ч. 2 ст.205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Следствие попросит суд его арестовать.