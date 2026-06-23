Кремль уличил участников саммита G7 в стремлении перебить дух Анкориджа "привкусом Эвиана"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Участники последнего саммита G7 сделали все, чтобы "Анкоридж был забыт", заявил на "Примаковских чтениях" помощник президента Юрий Ушаков.

"На упомянутой встрече "семерки" они, европейцы, делали всё, чтобы Запад вновь консолидировано выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана", - сказал он.

Он отметил, что на фоне, в частности, посреднических усилий администрации президента США Дональда Трампа в рамках украинского урегулирования европейцы "весьма охотно" взяли на себя "инициативу в походе за стратегическим поражением России".