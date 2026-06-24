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Два человека получили длительные сроки по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителей Чечни Арслана Ташуева и Расула Кошманбетова, виновными в участии в банде Басаева и Хаттаба, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил Ташуеву 23 года колонии, Кошманбетову - 24 года", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными по ч.2 ст.209 (участие в устойчивой вооруженной группе - банде), ст.279 (вооруженный мятеж) и ст.317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих).

Установлено, что Ташуев и Кошманбетов вступили в вооруженную группу "Ногайский джамаат" в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, и принимали участие в ее деятельности. 29 февраля 2000 года они в составе банды вступили в бой с бойцами 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни.

Тогда погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

Хаттаб Улус-Керт Ростов-на-Дону Чечня Шатойский район Псковская дивизия
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