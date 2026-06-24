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Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году выросла почти на 20%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году увеличился до 8,38 млрд рублей с 7,06 млрд рублей годом ранее, сообщил министр финансов республики Саид Губаз на расширенном заседании комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам парламента.

Таким образом, в 2025 году показатель возрос на 19%.

Госбюджет Абхазии в 2025 году по доходам исполнен в объеме 21,73 млрд рублей (102% плана), что на 38% больше, чем по итогам 2024 года. В структуре доходов налоговые поступления составили 10,52 млрд рублей (48% общего объема поступлений).

Основная доля собственных доходов традиционно обеспечена ведомствами, администрирующими налоговые сборы и Государственным таможенным комитетом (ГТК), уточнил министр.

Расходная часть бюджета составила 20,53 млрд рублей. Значительный рост параметров бюджета Абхазии в 2025 году был обусловлен увеличением объемов российской финансовой помощи, отметил Губаз.

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа сообщил депутатам, что сумма отчислений в бюджет страны по линии ГТК в прошлом году составила 4,5 млрд рублей.

Объем абхазского экспорта в 2025 году был равен 8,04 млрд рублей, импорт товаров - 52 млрд рублей, добавил Лабахуа.

Абхазия Саид Губаз Алиас Лабахуа ГТК
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