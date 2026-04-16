РФ выделяет на льготное кредитование инвестпроектов в Абхазии 20 млрд рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Абхазия переходит от соглашений, заключённых на форуме "Абхазия - инвестиции в будущее", к практической реализации проектов, сообщил журналистам в четверг в Сухуме министр экономики республики Теймураз Миквабия.

По его словам, основным инструментом станет программа льготного кредитования, доступ к которой получат абхазские юридические лица, отвечающие установленным требованиям.

"Общий лимит финансирования - 20 млрд рублей. В настоящее время это наиболее доступный финансовый ресурс для запуска инвестпроектов - плавающая ставка на момент подписания составляет 10,5% годовых", - сказал Миквабия.

Кроме того, отметил министр, "трёхстороннее соглашение между правительством Абхазии, Российским экспортным центром и ООО "Золотой берег" предусматривает не только финансовую поддержку, но и содействие в интеграции абхазской продукции на российский рынок".

Министр добавил, что вопросы сбыта проработаны детально, что создаст условия для роста экспорта товаров и услуг из республики.

Ещё одним важным направлением Миквабия назвал льготный лизинг. "Благодаря сотрудничеству с "Росагролизингом" поставки техники станут доступны как частным фермерам, так и стратегическим госпредприятиям, включая Абхазскую железную дорогу и Морское пароходство. Этот механизм позволит обновлять техническую базу на прозрачных и экономически выгодных условиях",- сказал глава Минэкономики.

Международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" проходил в республике 2-4 апреля. Участники обсуждали стратегии экономического развития, перспективы инвестиционного сотрудничества и реализацию совместных проектов.