Финансовая помощь России в 2026 году не превысит 30% всех доходов Абхазии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бюджет Абхазии в 2026 году будет с дефицитом, российская финансовая помощь составит не более 30% от общего объема бюджета республики, сообщил министр финансов республики Саид Губаз Абхазскому телевидению.

"Ранее были периоды, когда львиную часть бюджета Абхазии составляла российская финансовая помощь. В 2026 году доля финансовой помощи России составит не более 30% всех доходов республики, - сказал он. - Это происходит не за счет сокращения помощи, а за счет роста собственных доходов республики".

"В нынешнем году финансовая помощь из России планировалась в объеме 5,3 млрд рублей, а впоследствии она была увеличена еще более чем на 3 млрд рублей. Сейчас на эти средства в республике восстанавливаются или строятся около 60 объектов. Безусловно, это очень серьезная поддержка для нашего государства, которая позволяет нам реализовывать серьезные проекты, реализовывать задачи государства, в том числе в социальной сфере", - сказал он.

Министр отметил, что "на протяжении последних лет имел место существенный рост собственных доходов - на 10, 15, а то и 20 процентов".

"Этот рост был связан, в том числе, с реализацией крупного инвестиционного проекта по восстановлению международного аэропорта "Сухум". В этот проект инвесторы в 2024 и начале 2025 года вложили порядка 15 млрд рублей. В результате реализации этого инвестиционного проекта в бюджетную систему нашей страны в совокупности поступило до 1,5 млрд рублей дополнительных доходов", - пояснил он.

Губаз отметил, что в 2026 году рост доходов бюджета Абхазии планируется немного меньше и составит около 879 млн рублей.

"В 2026 году вступает в силу постановление, в соответствии с которым меняются ставки таможенных сборов, а это тоже приводит к выпадению части доходов, но, тем не менее, положительная динамика сохраняется. Также следует отметить, что после того, как проект госбюджета был направлен в парламент, появились новые условия, которые позволят увеличить доходы бюджета", - сказал он.

Губаз выразил уверенность в том, что депутаты парламента поддержат предложение правительства по увеличению доходов бюджета республики.

"Доля собственных доходов в бюджете - это важный индикатор самодостаточности и финансовой независимости государства. Она определяет уровень и экономической стабильности, и социального благополучия", - подчеркнул он.

Парламент Абхазии 28 ноября проголосовал за законопроект о республиканском бюджете Абхазии на 2026 год в первом чтении. Согласно этому документу объем доходов госбюджета Абхазии составит 19 млрд рублей, расходы - 19,5 млрд. Дефицит составит 500 млн. рублей.