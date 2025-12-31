РФ и Абхазия подписали соглашение о содействии социально-экономическому развитию республики до 2030 года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Абхазский министр экономики Теймураз Миквабия и замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров подписали "Соглашение о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы", сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

"Целью соглашения является оказание Российской Федерацией Республике Абхазия содействия в социально-экономическом развитии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "направления расходования финансовой помощи предусматривают мероприятия по повышению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в Абхазии и текущую "базовую" помощь."

В абхазском бюджете на 2026 год российская финансовая помощь обозначена следующим образом: в целях социально-экономического развития республики - 4 млрд 249 млн 241,3 тыс. рублей; в целях осуществления бюджетных инвестиций - 1 млрд 5 млн 500 тыс. рублей; на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2028 годы - 250 млн рублей.