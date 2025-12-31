Поиск

РФ и Абхазия подписали соглашение о содействии социально-экономическому развитию республики до 2030 года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Абхазский министр экономики Теймураз Миквабия и замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров подписали "Соглашение о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы", сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

"Целью соглашения является оказание Российской Федерацией Республике Абхазия содействия в социально-экономическом развитии, в том числе посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "направления расходования финансовой помощи предусматривают мероприятия по повышению уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в Абхазии и текущую "базовую" помощь."

В абхазском бюджете на 2026 год российская финансовая помощь обозначена следующим образом: в целях социально-экономического развития республики - 4 млрд 249 млн 241,3 тыс. рублей; в целях осуществления бюджетных инвестиций - 1 млрд 5 млн 500 тыс. рублей; на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2028 годы - 250 млн рублей.

Абхазия Россия соглашение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

 Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

Что случилось этой ночью: среда, 31 декабря

Из немецкого банка похитили ценности на десятки миллионов евро

 Из немецкого банка похитили ценности на десятки миллионов евро

Что произошло за день: вторник, 30 декабря

Глава ГК "Ташир" Карапетян освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест

Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия и отложил освобождение 18 пленных

 Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия и отложил освобождение 18 пленных

"Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

 "Восьмерка" ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи на встрече 4 января

Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

 Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

Лукашенко помиловал 20 человек, осужденных за экстремизм

Подразделение РВСН с комплексом "Орешник" заступило на дежурство в Белоруссии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8019 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });