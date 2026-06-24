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Дмитрий Медведев назвал незаконными попытки МУС проводить процессы против России

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что исполнение ангажированных судебных решений, вынесенных в отношении России, подобных решениям Международного уголовного суда, могут привести к непоправимым последствиям вплоть до войны.

"Отдельная тема - это отношение к деятельности Международного уголовного суда. Как известно, его юрисдикцию не признает не только Россия, но и целый ряд других стран мира, в том числе и США, и Китай. Попытки этого суда провести различные процессы против России не просто незаконны, я об этом неоднократно говорил, мы не участвуем в этом суде, и исходя из общеправовых принципов, его решения на нас не должны распространяться", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что дело даже не в правовых нормах. "При худшем раскладе событий исполнения такого рода решений могут привести к войне в прямом смысле этого слова, как и иные попытки организовать ангажированные судилища против нашего государства", - отметил Медведев.

К этой опасности, продолжил он, и юридическое сообщество, и все политики должны отнестись со всей серьезностью.

МУС Дмитрий Медведев США Китай
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