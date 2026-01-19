Юрфирма из Франции, передававшая материалы в МУС, признана в РФ нежелательной организацией

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельности французской юридической фирмы Vigo Law Firm, сообщили в понедельник в надзорном ведомстве.

"Фирма являлась юридическим представителем зарегистрированной в этой же стране неправительственной организации Pour l'Ukraine, pourleur liberte et la notre! ("За Украину, за их и за нашу свободу"), деятельность которой уже объявлена в России нежелательной", - сказали в Генпрокуратуре.

Там добавили, что в интересах своего доверителя юридическая компания подготовила и направила в Международный уголовный суд (МУС) так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых преступлениях РФ на Украине. "По итогам изучения одного из них международным судебным органом были выданы заведомо незаконные ордера об аресте граждан Российской Федерации", - отметили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, соучредитель фирмы Эммануэль Даут "голословно обвиняет нашу страну в присвоении украинских культурных ценностей, выступает за конфискацию в пользу Киева "замороженных" российских активов".

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Спустя три дня, 20 марта, Следственный комитет РФ завел уголовное дело на судей МУС, выдавших ордеры на арест.

25 сентября 2023 года МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского.

В минувшем декабре Мосгорсуд заочно приговорил прокурора и восемь судей Международного уголовного суда (МУС) за незаконное преследование граждан РФ к срокам от 3,5 до 15 лет колонии.