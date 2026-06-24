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Глава Росимущества оценил доходы бюджета от приватизации-2026 в минимум 300 млрд рублей

Глава Росимущества оценил доходы бюджета от приватизации-2026 в минимум 300 млрд рублей
Вадим Яковенко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Росимущество в 2026 году рассчитывает перечислить в бюджет не менее 300 млрд рублей от приватизации, сейчас сосредоточено на ускорении продаж обращенного в доход государства имущества, заявил глава ведомства Вадим Яковенко на заседании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

"В настоящее время мы сосредоточены на ускорении темпов продаж имущества, обращенного в доход государства. Количество такого имущества растет постоянно. Это и корпоративные активы, существенно увеличилось количество недвижимости и земельных участков, изъятых в доход государства", - отметил он.

"Среди крупных продаж в 2026 году следует отметить продажу аэропорта "Домодедово", групп "Саянскхимпласт" и "Южуралзолото", которая состоялась буквально на днях. Кроме того, принято решение о выплате дивидендов обращенных компаний на сумму 14 млрд рублей. В целом в текущем году мы рассчитываем принести в бюджет не менее 300 млрд рублей от приватизации имущества федерального", - заявил Яковенко.

"У нас стоит план на этот год 300 млрд рублей, это мы и закладываем, то есть в основном из расчета продажи корпоративных активов плюс тех объектов недвижимости, которые крупные поступили в доход государства. Это не касается квартир, это касается торговых центров и прочего"", - добавил он.

В 2025 году Росимущество перечислило в бюджет 84,2 млрд рублей, полученных от приватизации имущества.

Домодедово Росимущество Южуралзолото Саянскхимпласт Вадим Яковенко
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