Структура "Шереметьево" выиграла аукцион по продаже "Домодедово", предложив 66,13 млрд руб.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ПСБ и РТС-тендер сообщили о результатах торгов по продаже аэропорта "Домодедово": по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем была признана структура "Шереметьево", ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66,13 млрд рублей.

Договор с покупателем будет подписан в течение пяти рабочих дней, что позволит в кратчайшие сроки обеспечить поступление средств в госбюджет, отмечается в сообщении банка и площадки.

В рамках приватизации государственного имущества на продажу были выставлены 100% уставного капитала ООО "ДМЕ Холдинг" и других организаций, в управлении которых находится имущественный комплекс аэропорта Домодедово. ПСБ выступил организатором торгов и продавцом, лот был размещен на ГИС торги, электронная площадка РТС-тендер (часть платформы b2b и b2g торговли В2В-РТС) была выбрана для проведения процедуры.

В соответствии с законодательством и регламентом проведения аукциона передача имущества и оформление права собственности осуществляются в течение 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Находившееся с недавних пор в госсобственности "Домодедово" было выставлено на торги в начале этого года. Первый аукцион был назначен на 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы.

Повторные торги проводились в формате голландского аукциона - с понижением начальной цены (те же 132,3 млрд руб.) до 50%, с шагом понижения - 10%.

"Продажа аэропорта "Домодедово" - знаковая сделка для всего российского авиарынка, а также важный этап реализации новой для ПСБ задачи по продаже федерального имущества. Механизм ускоренной приватизации позволяет гибко реагировать на вызовы современной глобальной повестки, и теперь по итогам организованных ПСБ торгов один из крупнейших логистических хабов и стратегически важный инфраструктурный объект перейдет во владение профильной транспортной организации", - говорится в сообщении банка.

Как сообщалось, помимо "Шереметьево" в торгах планировал участвовать другой аэропорт столичного авиаузла - "Внуково".

