"Саянскхимпласт" остановился на плановый ремонт

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - АО "Саянскхимпласт" остановил производство на плановый ремонт, который планирует завершить во второй половине августа, сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Андрей Викторович (первый заместитель гендиректора "Саянскхимпласта" Андрей Середкин - ИФ) заверил, что после принятых на федеральном уровне решений (о передаче предприятия в собственность государства - ИФ) для сотрудников коллектива ничего не поменялось. Изменений в структуре и сокращения персонала не планируется. Также он сообщил, что сейчас на заводе идет плановый ремонт. Во второй половине августа производство будет возобновлено. Отгрузка готовой продукции потребителям продолжается в штатном режиме", - написал губернатор.

Он отметил, что на предприятии работает около 3 тысяч человек, а доля "Саянскхимпласта" в экономике Саянска составляет 91,1% объема промышленной продукции.

В конце мая Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал в госсобственность АО "Саянскхимпласт". Ответчиками по иску стали бывший глава Законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов, его женаа и двое детей, экс-гендиректор АО "Саянскхимпласт" Николай Мельник, ООО "Вектор", ООО "Саянскгазобетон". Эти предприятия также перешли в собственность государства.

АО "Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно-строительных и изоляционных материалов.