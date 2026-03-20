Суд передал государству активы экс-главы Заксобрания Иркутской области на 11,2 млрд руб.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Хамовнический суд города Москвы удовлетворил в полном объеме исковые требования по обращению в доход Российской Федерации имущества бывшего председателя Заксобрания Иркутской области Виктора Круглова и его родственников.

"У ответчиков были изъяты доли участия в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц и ценные бумаги общей стоимостью более 10 млрд рублей и денежные средства, размещенные на счетах в банках на общую сумму 1 млрд 230 млн 89 тыс. 271 рубль", - сообщили в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, имущество было изъято как коррупционное.

В мае 2025 года по иску прокуратуры суд передал в госсобственность АО "Саянскхимпласт", "Саянскгазобетон" и ООО "Вектор".

Ответчиками по иску стали Виктор Круглов, его супруга и двое детей, экс-гендиректор АО "Саянскхимпласт" Николай Мельник, ООО "Вектор", ООО "Саянскгазобетон".

АО "Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно-строительных и изоляционных материалов.