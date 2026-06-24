Борис Титов поддержал предложение упорядочить экологическую маркировку продуктов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов поддержал идею ритейлеров об упорядочении экологической маркировки продукции.

Он заявил об этом в ходе дискуссии на Неделе российского ритейла, поддержав представителей торговли в необходимости упорядочения экологической маркировки продукции. Речь, прежде всего, идет об органической продукции, сообщает пресс-служба Титова.

Разговор шел о так называемом гринвошинге (недобросовестная практика, которая вводит потребителя в заблуждение). "К настоящему моменту в России зарегистрированы сотни товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований, содержащих "правильные" слова: "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый", и их сокращения ("эко", "био"). Однако далеко не все они принадлежат реальным органическим производителям", - говорится в пресс-релизе.

Закон, принятый в июле 2025 года, разрешает до 1 сентября 2030 года использовать слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения "эко", "био" в отсутствие подтверждения соответствия требованиям к органической продукции. За это время производители должны либо документально подтвердить соответствие своих товаров требованиям к органической продукции, либо прекратить использовать эти обозначения.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что эко-характеристики необходимо интегрировать в систему маркировки "Честный знак" и создать единый государственный реестра сертификатов. Кроме того, необходимо массовое просвещение потребителей, чтобы они понимали значение знаков, иначе осознанный выбор невозможен.

"Навязать потребителю ничего невозможно, но интерес людей к степени экологичности продукции существует в реальности, - подчеркнул Титов. - А экомаркировка - это реальный инструмент, который помогает каждому внести свой вклад в достижение целей устойчивого развития".

Как сообщается в пресс-релизе, российский опыт в этом направлении признают и за рубежом. Руководство по экомаркировкам, подготовленное Экологическим союзом совместно с агентством Better (by Okkam), уже включено в базу знаний ООН. "Листок жизни" - российская экомаркировка, разработанная Экологическим союзом, признается на международном уровне. Более того, руководство платформы ООН One Planet Network лично отмечало значимость практик российского ритейла и высоко оценило участие представителей российских компаний в глобальной инициативе ЮНЕП Retail4Impact".

"Надо продолжать работать с международными организациями, которые, собственно, для этого предназначены, - заключил спецпредставитель президента. - Мы в вопросах устойчивого развития немножко ушли в какую-то оборону на уровне международных организаций, особенно после 2022 года. Но сейчас мы пытаемся вернуть более активную позицию Российской Федерации, в том числе и через такие конкретные проекты".