Титов сообщил о понимании в ООН позиции Москвы по целям устойчивого развития после 2030 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что в ООН позитивно отнеслись к позиции Москвы относительно изменения целей устойчивого развития после 2030 года. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Мы нашли понимание нашей позиции и готовность к диалогу по вопросам реформирования повестки целей устойчивого развития после 2030 года", - сказал он после встреч на полях Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФУР) в Нью-Йорке.

Титов отметил, что в оставшиеся четыре года нужно успеть представить максимально широкую палитру экспертных выводов, касающихся всех возможных вариантов реформирования повестки.

Другой сквозной темой встреч стало обсуждение перспектив создания международного механизма по трансферу налоговых и банковских технологий для малого и среднего бизнеса.

В ходе форума Титов пообщался с заместителями Генсекретаря ООН Ли Цзюньхуа и Розмари ДиКарло, исполняющим обязанности генерального секретаря ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Педро Морено, президентом ЭКОСОС (Экономического и социального совета ООН) Локом Бахадуром Тхапой, а также главой делегации Израиля на ПФУР Ехудой Моргенштерном.

Ключевой темой встреч стали обсуждения на недавней Астанинской конференции по устойчивому развитию в Евразии, согласно которым "акцент в принятии управленческих решений по конкретным программам должен сместиться с аппарата ООН и ее международных организаций на альянсы стран, которые станут формировать проектные команды с понятной системой ответственности и отчётности перед участниками и стейкхолдерами".