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Поставки Ту-214 авиакомпаниям начнутся с 2027 года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") планирует начать поставки модернизированных самолетов Ту-214 коммерческим авиакомпаниям с 2027 года, сообщил глава компании Вадим Бадеха.

"Поставки начнутся в авиакомпании со следующего года", - сказал он журналистам, уточнив, что пока импортозамещенный Ту-214 выпускается "в интересах специального заказчика".

Среди авиакомпаний на Ту-214 у ОАК несколько потенциальных заказчиков, отметил Бадеха.

"Первый заказчик - компания Red Wings, они получают первые 11 штук, которые у нас в рамках Комплексной программы развития гражданского авиастроения. На последующие объемы у нас есть заказы со стороны "Якутии", тот же Red Wings планирует расширять линейку, ведутся переговоры с S7", - пояснил он.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускался на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал "Туполева" ПАО "ОАК") ограниченной серией, в основном в интересах госструктур. После прекращения поставок в Россию Boeing и Airbus из-за западных санкций власти решили наладить серийное производство модернизированных Ту-214, заменив часть иностранных комплектующих на российские. В конце 2025 года обновленный Ту-214 получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции, что позволяет начать его серийные поставки.

Red Wings S7 ОАК Ту-214 Ростех
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