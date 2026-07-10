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Минпромторг увеличит ресурс двигателя Ту-214 для коммерческих заказчиков

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует работы по увеличению ресурса двигателей ПС-90А, которыми оснащаются самолеты Ту-214, чтобы сделать их коммерческую эксплуатацию более эффективной, сообщил журналистам в кулуарах "Иннопрома-2026" глава ведомства Антон Алиханов.

"Мы думаем о том, что нам необходимо будет помочь коллегам из ОДК - с тем, чтобы, как это говорят в авиационной среде, "накачать" ресурс на двигатель, который устанавливается на Ту-214. Потому что количество циклов, которое есть сейчас на этом движке в сертификате, оно будет требовать увеличения для коммерческих потребителей - таких, как S7 и других авиакомпаний", - сказал он.

"Это требуется для того, чтобы машина становилась более экономически привлекательной. Но пока этого не сделано, ОДК будет брать на себя ремоторизацию тех машин, которые они будут поставлять", - добавил министр. Такой механизм, по его словам, будет "зашит", в том числе в экономику сделки на поставку Ту-214 между ПАО "ОАК", ГТЛК и S7.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров. С 1996 года выпускался на "Казанском авиационном заводе имени Горбунова" (филиал "Туполева" ОАК) ограниченной серией, в основном в интересах госструктур. После прекращения поставок в Россию Boeing и Airbus из-за западных санкций власти решили наладить серийное производство модернизированных Ту-214, заменив часть иностранных комплектующих на российские.

В конце 2025 года обновленный Ту-214 получил свидетельство Росавиация, которое позволяет запустить его серийные поставки. Начать передачу самолетов коммерческим авиакомпаниям планируется с 2027 года, получателем первых 11 машин будет Red Wings, сообщал глава ПАО "ОАК" (входит в "Ростех") Вадим Бадеха. Заказы на последующие объемы есть у "Якутии", ведутся переговоры с S7, отмечал он. С последней ОАК в начале этого года заключила меморандум о поставке через ГТЛК ста Ту-214 - твердый контракт с конкретными условиями пока не подписан.

S7 Антон Алиханов ГТЛК Минпромторг ОДК Ту-214
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