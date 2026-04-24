Минтранс заявил, что авиакомпаниям к 2030 году понадобится 644 новых самолета

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российским авиакомпаниям к 2030 году потребуется поставка 644 пассажирских самолетов, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к выступлению на форуме "Инновации. Технологии. Производство".

Оценка включает 332 среднемагистральных самолета, 210 - для региональных и местных воздушных линий, 98 - ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных. В презентации уточняется, что данные актуализируются каждый месяц.

"Нам нужно мало того что построить самолеты - нужно их обслуживать и ремонтировать", - отметил в своем выступлении Никитин.

Сейчас, согласно презентации, парк российских авиакомпаний сформирован из 1089 пассажирских самолетов - 689 иностранного производства и 391 отечественного.

Планы производства российской авиатехники отражены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). В действующей публичной редакции она предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов, в том числе 592 - производства "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и 402 бортов регионального класса, выпущенных "Уральским заводом гражданской авиации" (УЗГА).

В этом году, как ожидается, КПГА будет в очередной раз обновлена, проект программы находится на рассмотрении правительства. Сообщалось, что в 2026-2027 гг. ОАК рассчитывает поставить заказчикам более 70 уже законтрактованных машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов "второй партии" находится на стадии актуализации, авиакомпании подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов, заявлял ранее в апреле директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов. Это без учета потенциального объема экспорта, отмечал он.

Минтранс
 Кремль признал негативный эффект антироссийских санкций

 Григоренко заявил, что на "Госуслугах" зарегистрированы почти все россияне старше 14 лет

 В Кремле заверили, что РФ будет достойно представлена на G20 вне зависимости от решения Путина о поездке

 МЧС предупредило об угрозе оползней в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне

