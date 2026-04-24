Минтранс заявил, что авиакомпаниям к 2030 году понадобится 644 новых самолета

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российским авиакомпаниям к 2030 году потребуется поставка 644 пассажирских самолетов, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к выступлению на форуме "Инновации. Технологии. Производство".

Оценка включает 332 среднемагистральных самолета, 210 - для региональных и местных воздушных линий, 98 - ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных. В презентации уточняется, что данные актуализируются каждый месяц.

"Нам нужно мало того что построить самолеты - нужно их обслуживать и ремонтировать", - отметил в своем выступлении Никитин.

Сейчас, согласно презентации, парк российских авиакомпаний сформирован из 1089 пассажирских самолетов - 689 иностранного производства и 391 отечественного.

Планы производства российской авиатехники отражены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). В действующей публичной редакции она предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов, в том числе 592 - производства "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и 402 бортов регионального класса, выпущенных "Уральским заводом гражданской авиации" (УЗГА).

В этом году, как ожидается, КПГА будет в очередной раз обновлена, проект программы находится на рассмотрении правительства. Сообщалось, что в 2026-2027 гг. ОАК рассчитывает поставить заказчикам более 70 уже законтрактованных машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов "второй партии" находится на стадии актуализации, авиакомпании подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов, заявлял ранее в апреле директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов. Это без учета потенциального объема экспорта, отмечал он.