Глава ОАК заявил о необходимости льготного финансирования развития гражданского авиапрома

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Успешное развитие гражданской авиастроительной отрасли требует льготного финансирования, заявил на съезде Союза машиностроителей России глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

"На сегодняшний момент, когда авиакомпании вынуждены привлекать дорогостоящие кредиты, конечно, это влияет и не может не повлиять на стоимость авиаперевозки, что крайне негативно может сказаться на отношении пассажиров к этому виду транспорта. Поэтому здесь вопрос льготного финансирования является тоже ключевым и определяющим", - сказал он.

Сертификационные испытания самолетов SuperJet и МС-21 проходят в соответствии с графиком и находятся "на продвинутой стадии", отметил он. Региональный Ил-114-300, по его словам, может быть сертифицирован в ближайшее время.

Как сообщалось, в 2026-2027 годах ОАК планирует передать авиакомпаниям более 70 уже законтрактованных пассажирских самолетов (18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300), которые составят так называемую первую партию поставок. Реализация второй партии гражданских авиалайнеров до 2035 года требует фондирования в объеме более 3 трлн рублей, сообщал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Количество самолетов, которые может произвести только ОАК, предварительно оценивается в 570 единиц, уточнял директор по управлению программами гражданской авиации холдинга Олег Богомолов.