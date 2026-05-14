Поиск

Глава ОАК заявил о необходимости льготного финансирования развития гражданского авиапрома

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Успешное развитие гражданской авиастроительной отрасли требует льготного финансирования, заявил на съезде Союза машиностроителей России глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

"На сегодняшний момент, когда авиакомпании вынуждены привлекать дорогостоящие кредиты, конечно, это влияет и не может не повлиять на стоимость авиаперевозки, что крайне негативно может сказаться на отношении пассажиров к этому виду транспорта. Поэтому здесь вопрос льготного финансирования является тоже ключевым и определяющим", - сказал он.

Сертификационные испытания самолетов SuperJet и МС-21 проходят в соответствии с графиком и находятся "на продвинутой стадии", отметил он. Региональный Ил-114-300, по его словам, может быть сертифицирован в ближайшее время.

Как сообщалось, в 2026-2027 годах ОАК планирует передать авиакомпаниям более 70 уже законтрактованных пассажирских самолетов (18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300), которые составят так называемую первую партию поставок. Реализация второй партии гражданских авиалайнеров до 2035 года требует фондирования в объеме более 3 трлн рублей, сообщал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Количество самолетов, которые может произвести только ОАК, предварительно оценивается в 570 единиц, уточнял директор по управлению программами гражданской авиации холдинга Олег Богомолов.

ОАК МС-21 Ростех Вадим Бадеха Олег Богомолов Минпромторг SuperJet
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил о большом числе желающих приобретать российскую нефть

Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

 Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование комика Долгополова

Путин призвал уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

 Путин призвал уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

Москалькова заявила, что хотела бы вернуться в Госдуму

В ОАК сообщили о сохранении спроса на российские военные самолеты за рубежом

Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

 Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Минпромторг предложил ввести обязательную долю российской спецтехники в строительстве дорог

Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам

 Росаккредитация выявила нарушения у компаний, присваивающих звезды гостиницам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов