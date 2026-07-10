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Средства ФНБ будут выделены на льготный лизинг восьми Ил-114-300

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг получил одобрение президента на выделение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для сделок льготного лизинга восьми самолетов Ил-114-300, сообщил журналистам в кулуарах "Иннопрома-2026" глава ведомства Антон Алиханов.

"Подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда национального благосостояния. Пока на восемь машин", - сказал он.

Решение, по его словам, принято "с учетом интересов авиакомпании "Аврора", авиакомпаний, которые действуют на Севере нашей страны". "Конечно, им всем нужен льготный лизинг. Схема сложена, ресурсы определены", - добавил Алиханов.

Дальневосточной "Авроре" важна также возможность посадки Ил-114-300 на грунтовых полосах, напомнил он. "Мы работы эти уже ведем, и в следующем году будут внесены в сертификат изменения, которые позволят этой машине уже официально садиться на грунтовую полосу", - заверил министр.

Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового регионального самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. В июне этого года самолет был сертифицирован Росавиацией, что позволяет начать его серийное производство и эксплуатацию. Тогда же был подписан договор между ГТЛК и "2-м Архангельским объединенным авиаотрядом" на поставку до конца года первых трех таких машин. Следующим получателем Ил-114-300, скорее всего, станет "Аврора": ей будет передано восемь лайнеров ориентировочно в 2028 году, сообщал глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

Антон Алиханов Аврора ГТЛК Ил-114-300 ОАК ФНБ Минпромторг
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