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Минтранс ожидает поставку шести Ил-114-300 до 2028 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Поставка трех самолетов Ил-114-300 ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью ИС "Вести".

"В этом году три самолета, примерно столько же в следующем, потом пойдет рост (...) Те заказы, которые сейчас делают наши регионы, наши авиакомпании - это заказы уже 2028-2029 годов, поэтому коллегам (из авиапрома - ИФ), безусловно, какое то время будет нужно на раскачку", - сказал Никитин.

Как сообщалось, первым эксплуатантом Ил-114-300, сертификация которого ожидается в ближайшее время, станет 2-й "Архангельский объединенный авиаотряд". Первые три машины будут переданы через "Государственную транспортную лизинговую компанию".

Одним из крупнейших интересантов машины является дальневосточная авиакомпания "Аврора": сообщалось, что первые Ил-114-300 в компании ждут только с 2028 года.

Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек.

Минтранс Ил-114-300
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