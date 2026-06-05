ГТЛК увидела спрос авиакомпаний примерно на 40 Ил-114-300

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Как минимум три российские авиакомпании проявляют предметный интерес к самолету Ил-114-300, их общая потребность оценивается в порядка 40 единиц техники, заявил глава ГТЛК Михаил Парнев.

"Сегодня мы видим не только готовность промышленности к выпуску этих машин, но и реальный спрос со стороны регионов. Уже сейчас потребность со стороны авиакомпании "Аврора" оценивается примерно в 20 самолетов Ил-114-300, "КрасАвиа" - около 10 самолетов, "ИрАэро" - 6 самолетов. В совокупности речь идет уже почти о 40 воздушных судах, по которым мы видим предметный интерес со стороны перевозчиков", - передала пресс-служба ГТЛК слова Парнева журналистам.

По его словам, ГТЛК сейчас прорабатывает финансовую модель проекта и возможные источники финансирования.

"Наша задача – сформировать такие условия, которые позволят обеспечить будущим эксплуатантам долгосрочный и льготный доступ к новой отечественной технике. Это означает, что у самолета есть все предпосылки стать основой обновления парка региональных перевозчиков на многие годы вперед", - добавил Парнев.

Ранее в рамках ПМЭФ-2026 самолет Ил-114-300 получил сертификат типа – документ, который подтверждает готовность самолета к серийному производству и эксплуатации. Также был подписан договор между ГТЛК и "2-м Архангельским объединенным авиаотрядом" на поставку в лизинг первых трех таких машин.

Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. Призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться, заявил накануне глава Минтранса Андрей Никитин.