Поиск

РФ и Индия ведут переговоры по развитию пилотируемых программ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Индия планируют эксплуатировать национальные орбитальные станции на наклонении 51,6 градуса, ведутся переговоры о совместном развитии пилотируемых программ, проведении экспериментов и перекрестных полетов, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"У Индии наклонение 51,6 также, поэтому мы сейчас ведем с ними как раз диалог по развитию наших пилотируемых программ. Если договоримся, то серьезное поле для совместных экспериментов, перекрестных полетов на нашей станции", - сказал Баканов в интервью ИС "Вести" во вторник.

5 декабря 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что было принято решение изменить орбиту РОС с полярной на наклонную в 51,6 градуса.

"Мы приняли решение по углу наклонения 51,6 градуса для нашей космической станции РОС. До этого рассматривался вопрос о 96 градусах угла наклонения", - сказал Мантуров.

По его словам, Индия рассматривает эту же орбиту для своей национальной станции.

"А что касается выхода на одну орбиту, это даст возможность кооперации в том числе по совместным научно-техническим экспериментам, совместным экспедициям", - отметил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что в рамках сотрудничества с Индией также возможны поставка и производство ряда компонентов: скафандров, специальных космических сидений и другой продукции для космической отрасли.

Тогда же глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Москва и Дели обсуждают орбитальное взаимодействие между двумя станциями.

"У нас серьезное поле для взаимодействия в полетах космонавтов на эти станции", - сказал Баканов.

Роскосмос Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

