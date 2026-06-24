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Минцифры внесло информресурсы ДЭГ в "белые списки"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый "белый список", сообщило Минцифры.

"Информационные ресурсы ДЭГ внесены в "белые списки", воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи в целях безопасности. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi", - говорится в сообщении.

В Минцифры напомнили, что в 2026 году ДЭГ пройдет в 33 регионах России: в 32 субъектах - на федеральной платформе, а в Москве - на региональном портале mos.ru. Потенциально проголосовать онлайн смогут до 48,4 млн человек, 86% из которых уже имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, сопоставленную с Регистром избирателей (она необходима, чтобы зарегистрироваться на ДЭГ в 32 регионах).

Чтобы отдать свой голос на федеральной платформе, необходимо предварительно подать заявление на "Госуслугах". Запись откроется за 45 дней до голосования, а само голосование будет проходить на платформе vybory.gov.ru, сообщили в Минцифры.

ДЭГ Минцифры Москва Госуслуги
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