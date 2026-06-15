На выборах в сентябре ДЭГ проведут не более 33 российских регионов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Дистанционное электронное голосование на предстоящих в сентябре выборах будут проводить не более чем в 33 регионах страны, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании ЦИК с комитетом Совета Федерации по регламенту.

"У нас сейчас минимум 33 региона, которые подали заявки (на проведение ДЭГ - ИФ), но не более того, будут проводить дистанционное электронное голосование", - сказала она.

По ее словам, "у нас объективно будут проблемы с интернетом и с разными видами связи", но ЦИК научился проводить ДЭГ и в таких условиях.

На выборах будет применяться четыре основные формы голосования и пять дополнительных. Все формы голосования будут задействованы, включая и досрочное голосование, и экстерриториальные участки, "все, что мы имеем, ради безопасности", отметила она.