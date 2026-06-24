Поиск

Работы по замене иностранных двигателей SJ-100 на российские пройдут в ближайшие два года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг в ближайшие два года планирует реализацию программы по замене иностранных двигателей в самолетах SJ-100 на российские, будет обсуждать схемы финансирования этих работ с Минтрансом, сообщил журналистам руководитель Минпромторга Антон Алиханов.

"Мы изыскали средства внутри бюджета нашего министерства, и до конца этого года после одобрения экспертным советом этот ОКР будет поставлен. И мы надеемся, что за этот и следующий год эта работа будет завершена", - сказал он.

В коммерческой эксплуатации сейчас около 140 "Суперджетов", которые благодаря ремоторизации могут сохраниться, отметил он. Если этого не сделать, они будут выбывать - "причем в достаточно скором времени".

"Мы планируем провести эту работу и с Минтрансом потом обсудим схему дальнейшего финансирования этих программ по ремоторизации", - заключил Алиханов.

В России эксплуатируются самолеты Superjet 100, которые были построены ПАО "ОАК"в международной кооперации и оснащены иностранными комплектующими, включая франко-российские двигатели SaM146. Серийное производство таких лайнеров было остановлено в 2022 году из-за антироссийских санкций. Росавиация продлила ресурс SaM146, что позволит эксплуатировать "Суперджеты" до 2028-2029 года, говорил в октябре 2025 года глава Росавиации Дмитрий Ядров. В дальнейшем, говорил он, изучается вопрос о ремоторизации лайнеров российскими двигателями ПД-8.

Superjet 100 Антон Алиханов Минпромторг Минтранс ОАК ПД-8 SaM146
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новые российские самолеты в первые 5-6 лет будут обеспечены субсидиями для их раскатки

Минцифры внесло информресурсы ДЭГ в "белые списки"

Глава Минтранса назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой

Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

 Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

Что произошло за день: среда, 24 июня

Судебный процесс над основателем "Русагро" Мошковичем начнется 29 июня

Индексы МосБиржи и РТС упали на 4%

Потребительская уверенность в России во II квартале продолжила постепенное снижение

Минобороны РФ сообщило об ударе по электроподстанции в Николаевской области

Минфин считает незначительными будущие поступления в бюджет от пошлины на алмазы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2817 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов