Работы по замене иностранных двигателей SJ-100 на российские пройдут в ближайшие два года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг в ближайшие два года планирует реализацию программы по замене иностранных двигателей в самолетах SJ-100 на российские, будет обсуждать схемы финансирования этих работ с Минтрансом, сообщил журналистам руководитель Минпромторга Антон Алиханов.

"Мы изыскали средства внутри бюджета нашего министерства, и до конца этого года после одобрения экспертным советом этот ОКР будет поставлен. И мы надеемся, что за этот и следующий год эта работа будет завершена", - сказал он.

В коммерческой эксплуатации сейчас около 140 "Суперджетов", которые благодаря ремоторизации могут сохраниться, отметил он. Если этого не сделать, они будут выбывать - "причем в достаточно скором времени".

"Мы планируем провести эту работу и с Минтрансом потом обсудим схему дальнейшего финансирования этих программ по ремоторизации", - заключил Алиханов.

В России эксплуатируются самолеты Superjet 100, которые были построены ПАО "ОАК"в международной кооперации и оснащены иностранными комплектующими, включая франко-российские двигатели SaM146. Серийное производство таких лайнеров было остановлено в 2022 году из-за антироссийских санкций. Росавиация продлила ресурс SaM146, что позволит эксплуатировать "Суперджеты" до 2028-2029 года, говорил в октябре 2025 года глава Росавиации Дмитрий Ядров. В дальнейшем, говорил он, изучается вопрос о ремоторизации лайнеров российскими двигателями ПД-8.